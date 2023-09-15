هبة من الله.. أعشاب جبارة تخفض السكر التراكمي في الدم فوراً خلال 30 دقيقة فقط.. تعرف عليها!

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الرياض - روايدا بن عباس - ورق الغار هي عبارة عن أشجار كبيرة معمرة. استخدمها اليونانيون والرومانيون القدماء كمادة طبية.

ثبت أن أوراق الغار تحفز الجسم على استهلاك الإنسولين بكفاءة أكبر، فتناول كمية تصل إلى 500 مجم أي أقل من نصف ملعقة صغيرة، يمكنه عمل مفعول بجسمك.

القرفة

أثبتت الدراسات أن القرفة لديها قدرة عالية على زيادة حساسية الإنسولين وتقليل كل من مستويات السكر في الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

وتوصلت دراسات ممولة من قبل Diabetes Action إلى أن مستخلص القرفة نفسه قد أظهر تأثيرات أعصاب على الدماغ والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسين الوقاية والعلاج من مرض ألزهايمر والسكري من النوع الثاني.



الكركم

يعد الكركم من التوابل الغذائية شائعة الاستخدام والتي تستخدم تقليدياً للألم والتئام الجروح، ولكن يبدو أيضاً أنها تمنع أمراض المناعة الذاتية عن طريق تنظيم السيتوكينات الالتهابية. فأظهرت الأبحاث أن الكركم قد يكون أقوى بـ 400 مرة من عقار السكري الشائع ميتفورمين في تحسين حساسية الإنسولين والمساعدة في عكس داء السكري من النوع الثاني.

بذور الكتان تُعتبر واحدة من أغنى المصادر الطبيعية بالألياف القابلة للذوبان. وأظهرت الأبحاث تحسناً ملحوظاً في قيم الجلوكوز عن طريق تناول ألياف الكتان. كما يُعتبر زيت الكتان مصدراً ممتازاً لحمض ألفا لينولينيك (حمض أوميغا 3 الدهني). ويمكن استخدام بذور الكتان المطحونة أو زيتها في الخبز أو الكعك.

الصبار أو ما يُعرف أيضاً باسم التين الشوكي، وهو نبات شائع في أمريكا اللاتينية وبلاد الشام. وقد أُجريت العديد من الدراسات حول دوره في السيطرة على نسبة السكر في الدم وخفضها. وأظهرت دراسة نمساوية أنه يقلل من نسبة الدهون في الدم والجلوكوز في الدم، كونه يزيد من حساسية الإنسولين لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري.