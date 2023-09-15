ليست دانيال.. عاصفة جديدة تقترب من مصر خلال الأيام القادمة وتحذير عاجل للمواطنين ستبتلع الآخضر واليابس

انت الان تتابع خبر ليست دانيال.. عاصفة جديدة تقترب من مصر خلال الأيام القادمة وتحذير عاجل للمواطنين ستبتلع الآخضر واليابسوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد فصل الخريف تقلبات جوية، مع توقعات بعودة عاصفة جديدة تضرب مصر وتحمل اسم "التنين"، وتصاحبها أمطار غزيرة بكميات غير محددة على جميع أنحاء الجمهورية، تشبه ما حدث في عام 2019.

وأكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا يمكن التنبؤ بما إذا كانت عاصفة "التنين" ستعود مرة أخرى إلى مصر أم لا.

وأوضح شاهين خلال تصريحات تليفزيونية أن معدل الأمطار في هذا الخريف يعتبر أعلى من السنوات الماضية، وأن الخريف دخل مبكرًا هذا العام ولم يدخل في موعده الطبيعي، ومن المتوقع أن تكون نسبة الأمطار أعلى من المعتاد.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن احتمالية حدوث حالات جوية مشابهة لعاصفة "التنين" التي ضربت مصر في أكتوبر 2019، خلال أيام وأسابيع فصل الخريف، نظرًا للتغيرات المناخية التي نشهدها حاليًا بشكل ملحوظ.

وأشارت غانم إلى أن تأثير العاصفة الحالية، التي تحمل اسم "دانيال"، سيكون محدودًا، حيث من المتوقع حدوث أمطار غزيرة ومتفاوتة في الشدة على السواحل الغربية لمصر، خاصة في مناطق السلوم ومطروح، ومن المتوقع أن تستمر خلال الأسبوع الحالي على شمال الوجه البحري بكميات متفاوتة أيضًا، بعد أن فقدت العاصفة قوتها على الأراضي الليبية.

درجات الحرارة اليوم الجمعة:

- في القاهرة والوجه البحري، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34 درجة مئوية والصغرى بين 24 درجة مئوية.

- على السواحل الشمالية، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 33 درجة مئوية والصغرى إلى 24 درجة مئوية.

- في جنوب سيناء، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 درجة مئوية والصغرى بين 30 درجة مئوية.

- في شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية والصغرى إلى 23 درجة مئوية.

- أما في جنوب الصعيد، فتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 درجة مئوية والصغرى بين 28 درجة مئوية.