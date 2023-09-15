انت الان تتابع خبر تكفون خرجوني من هنا تكفون... فاطمة المؤمن تفقد اعصابها وتضرب رأسها بقضبان السجن جعلت الجميع يتعاطفون معها بشدة. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في أول ظهور لها على منصات التواصل الاجتماعي بعد عملية الدهس التي شغلت الرأي العام الكويتي لأسابيع، فاجأت الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن جمهورها بتواجدها على سناب شات رغم اعتقالها.

وشاركت فاطمة المؤمن دعاء الكرب على حسابها في تطبيق "سناب شات" وأرفقته بصورة لها وهي بكامل مكياجها وقد أسدلت شعرها، قائلة: "اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد".

وجاء في منشور فاطمة المؤمن على سناب شات رغم اعتقالها: "يارب أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع مالا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

وأكملت "فاطمة المؤمن" دعاءها قائلة: "رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وأرحم عجزي فقط ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري".

واستغرب رواد منصات التواصل من تواجد فاطمة المؤمن على سناب شات رغم اعتقالها بين من قال إن لديها حرية استخدام الجوال ومن توقع أن تكون أسرتها أو معارفها من ينشرون عنها.

تستمر السلطات الكويتية في احتجاز الفاشينستا الشهيرة فاطمة المؤمن بعد أن تسببت في حادث سير مروع أودى بحياة شخصين، حيث كانت تقود سيارتها تحت تأثير الكحول وتجاوزت إشارة المرور الحمراء.

نشرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا على حسابها السابق في موقع "إكس تويتر" في 27 أغسطس، أعلنت فيه أنه تم حبس المتهمة فاطمة المؤمن لمدة 10 أيام احتياطيًا بناءً على طلب التحقيق، وتم نقلها إلى السجن المركزي استعدادًا لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

ووجهت لها عشر تهم، بما في ذلك القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة مركبة برعونة، وقيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، وقيادة مركبة دون ترخيص، وتسبب ضررًا لممتلكات الآخرين، وتسبب ضررًا للممتلكات العامة.

تم تداول لقطات من كاميرات المراقبة في وقت سابق من أغسطس الماضي، تظهر لحظة الحادث المروع الذي تسببت فيه فاطمة المؤمن، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في تقاطع شارع السور مع شارع الملك فهد في الكويت.

فاطمة المؤمن، المعروفة أيضًا باسم فاطمة عصام حمد المؤمن، هي مهندسة معمارية وخبيرة تجميل ومدونة أزياء وفاشنيستا كويتية.

وهي واحدة من أشهر الشخصيات العربية المؤثرة في مجال الجمال والأناقة منذ بداية نشاطها في عام 2014.فاطمة المؤمن، المهندسة المعمارية الكويتية، قررت بعد انتهاء دراستها الثانوية أن تواصل تعليمها في خارج الكويت. تم ابتعاثها لدراسة الهندسة المعمارية في إحدى الجامعات الأمريكية.

بعد تخرجها من جامعة ميامي في فلوريدا، قررت المؤمن العودة إلى الكويت والاستقرار فيها. عملت كمهندسة معمارية في القطاع الخاص لمدة سنتين، حيث كانت تعمل على تصميم وتنفيذ مشاريع معمارية مختلفة.

خلال فترة عملها، بدأت المؤمن في الانخراط بشكل كبير في مجال الأزياء والتجميل والموضة. ابتكرت تصاميمها الفريدة والمميزة، وسرعان ما اشتهرت في هذا المجال.

ومع ذلك، تعرضت المؤمن لحادث مأساوي أدى إلى وفاة شابين كويتيين ووضعها في السجن. هذا الحادث الأليم أثر بشكل كبير على حياتها ومسيرتها المهنية.