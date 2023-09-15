باي باي للذهب والنفط والدولار الأمريكي بعد الأن.. الكشف عن ثروة جديدة هائلة ستقلب اقتصاد العالم رأساً على عقـب!!

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الرياض - روايدا بن عباس - يُعتَقَدُ الكَثِيرُونَ أنَّ الذَهَبَ هُوَ أَغْلَى الْمَعَادِنِ فِي الْعَالَمِ، وَلَكِنَّ فِي الْوَاقِعِ أَنَّ هُنَالِكَ نَوْعًا مِنَ الْمَعَادِنِ أَغْلَى مِنْهُ بِعَشْرِ مَرَّاتٍ.

يُعْتَبَرُ الرُّودِيُّومُ مِنْ بَيْنِ أَغْلَى الْمَعَادِنِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَيَتَفَوَّقُ بِسِعْرِهِ عَلَى الذَهَبِ بِـ 10 مَرَّاتٍ تَقْرِيبًا، فَمَا هُوَ هَذَا الْمَعْدَنِ، وَمَا سَبَبُ الْإِقْبَالِ عَلَيْهِ فِي السِّنَوَاتِ أَتَتْ تَسْمِيَةُ الرُّودِيُّومِ أَو Rhodium بِالْإِنْجِلِيزِيَّةِ مِنَ الْكَلِمَةِ الْيُونَانِيَّةِ Rhodon وَالَّتِي تَعْنِي الْوَرْدَةَ، وَاكْتُشِفَ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ عَامَ 1803 مِنْ قِبَلِ الْكِيمِيَائِيِّ الْإِنْجْلِيزِيِّ، وِيلِيَام هَايد وِيلْسُون.

وَيُعْتَبَرُ هَذَا الْعَنْصَرُ مِنْ أَنْدَرِ الْعَنَاصِرِ الْمَعْدَنِيَّةِ فِي الطَّبِيعَةِ، وَوَاحِدًا مِنْ سِتَّةِ عُنَاصِرِ مَعْدَنِيَّةِ فِي مُجْمَوَعَةِ الْبِلَاتِينِ (بلاتين، بلاديوم، رُوديوم، أُوزْمِيُّوم، إِرِيدِيُّوم، رُوثِينِيُّوم)، وَيُصَنَّفُ مِنْ بَيْنِ الْعَنَاصِرِ النَّبِيلَةِ فِي عِلْمِ الْكِيمِيَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَاعَلُ بِسُهُولَةٍ مَعَ الْأُوكْسِيجِينِ، وَيُعْتَبَرُ مُقَاوَمًا مُمْتَازًا لِلْأَكْسِدَةِ وَالتَّآكُلِ

وَيَتَصَفُ هَذَا الْمَعْدَنُ بِكَثْافَةٍ أَقَلَّ مِنَ الْبِلَاتِينِ وَلَدَيْهِ دَرَجَةُ ذَوْبَانٍ أَعْلَى، وَلَا يَتَفَاعَلُ مَعَ الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ حَتَّى فِي دَرَجَاتِ حَرَارَةٍ عَالِيَّةٍ جِدًّا تَفُوقُ الـ 500 درجة مِئْوِيَّةٍ، مَا يَجْعَلُ مِنْهُ مَادَّةً مُمْتَازَةً تَدْخُلُ فِي الْخَلَائِطِ الْمَعْدَنِيَّةِ الْمُخَصَّصَةِ لِلطَّائِرَاتِ وَالْمَرَكَبَاتِ الْفَضَائِيَّ

وَيُسْتَخْدَمُ الرُّودِيُّومُ بِشَكْلِ أَسَاسِيِّ فِي الْأَجْهِزَةِ الْمُخَصَّصَةِ لِتَنْقِيَةِ وَتَنْظِيفِ انْبِعَاثَاتِ السَّيَّارَاتِ، وَعَادَةً مَا يُسْتَخْدَمُ مَعَ عُنَاصِرٍ أُخْرَى كَالْبِلَاتِينِ وَالْبِلَادِيُّومِ، إِذْ تُخَفِّفُ تِلْكَ الْعُنَاصِرُ مِنْ كَمِيَّاتِ أُكْسِيدِ النِّتْرُوجِينِ الصَّادِرَ عَنْ عَوَادِمِ السَّيَّارَاتِ.ةِ..