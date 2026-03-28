ارتفاع عدد المصابين في استهداف إيراني لقاعدة سعودية لـ20 جنديا أمريكيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 12:30 مساءً - أعلنت «أسوشيتد برس» ارتفاع عدد المصابين في الضربة الإيرانية التي استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية إلى أكثر من 20 جندياً أمريكياً، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن إيران أطلقت 6 صواريخ باليستية و29 طائرة مسيرة على قاعدة الأمير سلطان الجوية السعودية في هجوم يوم الجمعة، أسفر عن إصابة 15 جندياً على الأقل، بينهم خمسة في حالة خطيرة، وفقاً لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها ولم يُصرّح لها بالتصريح علناً. وكان مسؤولون أمريكيون قد أفادوا في البداية بإصابة 10 جنود أمريكيين على الأقل، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

و تعرضت القاعدة لهجومين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك حادث أسفر عن إصابة 14 جندياً أمريكياً، وفقاً للأشخاص الذين تم إطلاعهم على الأمر.

وبحسب رويترز، فإن هذه الإصابات تضاف إلى أكثر من 300 جندي أمريكي أصيبوا ‌منذ ⁠بدء الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي، وفي وقت ⁠سابق من الجمعة، قال الجيش الأمريكي ⁠إن 273 منهم عادوا بالفعل إلى ⁠الخدمة، وقتل 13 جنديا أمريكيا في هذا الصراع.