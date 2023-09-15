انت الان تتابع خبر الأرض خارج نطاق التشغيل الآمن للبشرية"... علماء يحذرون من "نقطة اللاعودة"...تفاصيل تبكي جميع سكان الأرض والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر العلماء في السابق من أن الأرض تقترب بسرعة من "نقطة اللاعودة" ويعود السبب في ذلك إلى التلوث الذي سببه الإنسان.

وفقًا للعلماء، الذين حذروا من تدخل الإنسان في البيئة، فإن الأرض أصبحت "تقع خارج نطاق التشغيل الآمن للبشرية"، مستندين في ذلك إلى أكثر من ألفي دراسة بحسب تقرير تم نشره على موقع "Science Advances". أشار التقرير إلى أن ستة من الحدود التسعة قد تم انتهاكها، ووصف الباحثون هذا التقرير بمثابة "أول فحص صحي علمي لكوكب الأرض بأكمله".

يعتمد الاكتشاف الذي توصل إليه التقرير على "حدود الكوكب" الذي تم تصورها لأول مرة في عام 2009، وتم تحديثها في عام 2015، ومرة أخرى في 2023، وتعتمد هذه الحدود على عمليات عالمية مترابطة مختلفة داخل النظام الفيزيائي الحيوي للأرض. وتنقسم إلى سلامة المحيط الحيوي، تغير المناخ، استنفاذ الأوزون، إدارة المياه العذبة، تحمض المحيطات، التدفقات البيوجيوكيميائية، التلوث الكيميائي، الهباء الجوي، وتغير نظام الأرض.

وفي هذا النظام، فإن الأرض قابلة للتطور والازدهار لأجيال، لكن عندما يكون هناك كسر لهذه الحدود فإنه لا يمكن ضمان ذلك، بحسب قولهم.

وتوضح دراسة علاقة تلوث الهواء بالأمراض الخطيرة التي تصيب الإنسان.

على مدى أكثر من 3 مليارات سنة، تأثرت ظروف البيئة العالمية بالتفاعلات بين الغلاف الأرضي والمحيط الحيوي. فهم كيفية تفاعل هذه العمليات المختلفة هو أمر ضروري لتوقع مستقبل نظام الأرض.

يصف العلماء حدود الكواكب كنقاط تحول لا يمكن العودة عنها، حيث تؤدي إلى تغيرات كارثية وسريعة في البيئة. وبمجرد مرور هذه الحدود، يمكن أن تغير بشكل جذري كيفية عمل الكوكب. ولتحديد النقطة التي يتجاوز بها الكوكب الحدود التسعة، قام العلماء بدراسة شكل العالم منذ نهاية العصر الجليدي وحتى بداية الثورة الصناعية. وتعرف هذه الفترة بـ"الهولوسين"، حيث كانت الحدود مستقرة جيولوجياً.

ومع ذلك، تحتاج هذه الدراسة إلى المزيد من البحث لفهم تأثير حدود الكواكب المختلفة على بعضها البعض، وكيفية توجه الأرض نحو حالة عدم التوازن.