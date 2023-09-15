اكتشفي سر جلسات الليزر بتكلفة رخيصة جدا ..اقضي على الشعر الزائد من جسمك ووجهك بسهولة وبدون ألم تمامًا، فقط باستخدام ملعقة نشا وكريم ميبوا بهذه الطريقة السحرية!!

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الرياض - روايدا بن عباس - مشكلة الشعر الزائد هي مشكلة شائعة تواجه العديد من النساء. يعاني بعض السيدات من ظهور الشعر في مناطق مختلفة من الجسم، ويكون من الصعب التخلص منه. ونظرًا لعدم قدرة بعض السيدات على تحمل إزالة الشعر باستخدام الشفرات أو السويت، فإن هناك وصفات طبيعية تتوفر لهذه المشكلة، من بينها وصفة النشا وزيت الزيتون. سنقوم بإعداد بعض الوصفات باستخدام النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد من الجسم.

إزالة الشعر هي أمر مزعج يزعج الجميع، ونبحث جميعًا عن طرق لإزالة الشعر بدون ألم. وهناك وصفات طبيعية تعمل على إزالة الشعر بدون ألم، وتعتبر النشا وزيت الزيتون من الوصفات الطبيعية التي تزيل الشعر بطريقة آمنة تمامًا ولا تسبب أي ألم. لذا، سنقدم لكم طريقة إعداد وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد.

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر.

خطوات التحضير:

نقوم أولاً بتنظيف الجسم بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام، ثم نقوم بخلط النشا مع زيت الزيتون في وعاء ونتركها جانبًا.

نحضر منشفة نظيفة وناعمة ونجفف الجسم، ثم نضع خليط النشا وزيت الزيتون على المنطقة التي نرغب في إزالة الشعر منها.



قم بفرك الخليط على البشرة بحركات معاكسة لاتجاه الشعر حتى تلاحظ تدريجياً إزالة الشعر من المنطقة المرغوبة. ثم قم بشطف الجسم جيداً بالماء البارد لإغلاق المسام

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تتكون الخلطة من:- ملعقتين كبيرتين من النشا.

- بياض بيضة واحدة.

- ملعقة كبيرة من السكر.

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.



خطوات التحضير:

1. قم بغسل الجسم جيداً بالماء الدافئ لترطيب الجسم وفتح مسام الجلد.

2. قم بخلط بياض البيض مع زيت الزيتون وأضف النشا والسكر وامزجها جيداً حتى تتجانس المكونات وتصبح قوامها كريمياً.

3. ضع الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها واتركيها حتى تجف على البشرة.



4. قم بفرك الخليط بحركات معاكسة لاتجاه الشعر حتى يزول الشعر من المنطقة المرغوبة.

5. اغسل الجسم جيداً بالماء البارد لإزالة الخليط وإغلاق المسام.



يمكن استخدام هذه الخلطة ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة النشا وزيت الزيتون ودقيق الذرة:

إزالة الشعر أمر مرهق ونعاني جميعاً منه، وهناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها لإزالة الشعر ولكنها قد تسبب الألم أو تكوين بثور أو نمو الشعر تحت الجلد عند استخدامها بشكل خاطئ. ولذلك، نقدم لك هنا وصفة طبيعية تعمل على إزالة الشعر الزائد بدون ألم وبطريقة سهلة وبسيطة.



المكونات:

- ملعقة من النشا.

- ملعقة من دقيق الذرة.

- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.



مراحل التحضير:

الخطوة الأولى: قم بمزج المكونات في وعاء ثم ضعها على الجسم واتركها لمدة عشرين دقيقة.

يمكن إزالة الخليط من الجسم عن طريق التدليك اللطيف للمساعدة في إزالة الشعر بشكل فعال. يجب غسل الجسم جيدًا بعد ذلك واستخدام هذه الوصفة الرائعة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.



هناك العديد من طرق إزالة الشعر المتاحة، ولكن هذه الطرق تعتبر من بين أهم وأسهل الطرق التي تساعد في إزالة الشعر بسهولة تامة من الجسم والوجه أيضًا. استخدام هذه الوصفة سيساعد في تقليل نمو الشعر بشكل ملحوظ وتحسين نعومة البشرة.