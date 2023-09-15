انت الان تتابع خبر ودعو احبابكم وصلوا صلاتكم الاخيرة..جيولوجي "مصري" يحذر من كارثة عظمى ستكون عواقبها 10 أضعاف ما حدث في ليبيا والمغرب..وهذا توقيت حدوثها!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية والري بجامعة القاهرة، من وقوع كارثة قد تحدث وتكون عواقبها عشرة أضعاف عواقب ما حدث في ليبيا والمغرب، في حال انهيار سد النهضة في إثيوبيا.

وفيما يتعلق بسد النهضة، أوضح أنه يحتوي على حوالي 41 مليار متر مكعب من المياه، وهذه الكمية ضخمة للغاية، وإذا حدث أي تشقق أو انهيار في السد بسبب الهزات الأرضية والزلازل، فإن ذلك سيؤدي إلى كارثة كبيرة جدًا في السودان تصل إلى حد الطوفان، وفقًا لما ذكرته "صدى البلد".

وأضاف أنه في حالة انهيار سد النهضة، فإن الكارثة ستكون على نطاق يعادل عشرة آلاف مرة ما حدث بسبب السدود في ليبيا، وهذا سيهدد حياة 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، بالإضافة إلى انهيار المنشآت السودانية والسدود التي تعتمد على مياه النيل.

وأشار إلى أن الكوارث الطبيعية قد تحدث في أماكن غير متوقعة، ولذلك فإن حدوث زلازل أو أعاصير بالقرب من سد النهضة أمر محتمل.

وأوضح أن الصخور التي تشكل سد النهضة هي صخور نارية ومتحولة وتعاني من التشقق والتحلل، بالإضافة إلى أن زيادة سعة خزان سد النهضة من 11.1 مليار متر مكعب، وفقًا للدراسات الأمريكية، إلى 74 مليار متر مكعب تمت بدون دراسات هندسية دقيقة.