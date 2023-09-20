فضائح مرعبة ومخيفة في هذة القرى: عروس تكشف جرأتها بطريقة صادمة وعريس يفاجئ الجميع بتصرف مثير للدهشة .. وما حلّ بزوجته سيصدمك!!

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الرياض - روايدا بن عباس - في غينيا، تعتبر عادات الزواج غريبة ومختلفة عن باقي الدول. ففي هذا البلد، يتم حرق العروس قبل الزواج. يتم ذلك من خلال وضع مادة قابلة للاشتعال على جسم العروس وإشعالها. تعتبر هذه العادة وسيلة لاختبار قوة وصبر العروس. فإذا تحملت الألم والحرق بدون أن تتأذى، فإنها تعتبر جيدة للزواج وتستحق الثناء والتقدير.

في الهند، تعتبر عادات الزواج غريبة ومعقدة. فعند الزواج، يتم تزيين العروس بالعديد من الأكسسوارات والمجوهرات والمكياج الثقيل. كما يتم رسم تصميمات معقدة على جسم العروس بالحناء، وتستغرق هذه التصميمات وقتًا طويلاً للرسم. تعتبر هذه العادة رمزًا للجمال والأنوثة والتقاليد في الهند.

في اليابان، تعتبر عادات الزواج غريبة وفريدة من نوعها. فقبل الزواج، يتم تبادل الهدايا بين عائلتي العروس والعريس. وتشمل الهدايا المال والأشياء الثمينة مثل الأقمشة الحريرية والمجوهرات. تعتبر هذه العادة رمزًا للتقدير والاحترام بين العائلتين قبل الارتباط الرسمي.

في جنوب أفريقيا، تعتبر عادات الزواج غريبة ومختلفة. فعند الزواج، يتناول العروس والعريس التراب. يتم ذلك من خلال وضع تراب أسود على لسان العروس والعريس، ويتم تناوله بشكل رمزي. تعتبر هذه العادة وسيلة للتواضع والتواصل مع الأرض والطبيعة قبل الارتباط الرسمي.