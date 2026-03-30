هل تواصل الارتفاع؟.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 05:31 مساءً - ثبت سعر الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في مصر على الارتفاع، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية، وتوجد أيضًا فروق طفيفة بين أسعار البيع داخل المزارع ونظيرتها في الأسواق للمستهلكين، وذلك في ظل تأثير عدة عوامل رئيسية، أبرزها تكلفة الأعلاف، وحجم الطلب المحلي، بالإضافة إلى حركة التصدير.
سعر الفراخ البيضاء اليوم في مصر
سجل سعر الفراخ البيضاء داخل المزارع مستويات تراوحت بين 71 و73 جنيهًا للكيلوجرام، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق ما بين 75 و86 جنيهًا للكيلو، مع اختلاف طفيف من منطقة لأخرى بحسب طبيعة السوق وحجم الطلب.
أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن المصرية
عدد كبير من الأشخاص يريدون معرفة أسعار الفراخ اليوم في كل المحلات والأسواق بمصر، وهي التي تأتي كما يلي:
- بالنسبة للفراخ الساسو، فقد تراوح سعرها في المزارع بين 100 و102 جنيهًا للكيلو، فيما بلغ سعرها للمستهلك من 103 إلى 114 جنيهًا.
- أما الفراخ البلدي، فقد سجلت أسعارًا تتراوح بين 110 و125 جنيهًا للكيلوجرام داخل المزارع، مع اختلاف السعر النهائي وفقًا لمناطق التوزيع.
- حافظت أسعار الديك الرومي على استقرارها في السوق المحلية، حيث تراوحت بين 140 و150 جنيهًا للكيلوجرام، في حين سجلت أسعار البط ما بين 130 و140 جنيهًا للكيلو.
- وأخيرًا سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 119 جنيهًا بالجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 129 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 112 جنيهًا جملة، وتباع للمستهلك بحوالي 122 جنيهًا.