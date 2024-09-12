العالم اليوم - IMI تطلق أكاديمية جديدة للتدريب الإعلامي بقيادة فيصل بن حريز

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - أعلنت IMI، المجموعة الإعلامية العالمية الرائدة الخاصة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن إطلاق أكاديمية IMI، والتي من المنتظر أن تلعب دوراً محورياً في صياغة وتطوير قطاع الإعلام على صعيد المنطقة.

ويأتي إطلاق أكاديمية IMI كنقطة تحول في هذه المسيرة، وتتويجاً لسلسلة من المبادرات الهادفة إلى تطوير وتعزيز محفظة المجموعة وما تقدمه من منتجات وخدمات، وذلك بقيادة الإعلامي الإماراتي ومقدم الأخبار والبرامج في دوت الخليج فيصل بن حريز والذي سيتولى منصب رئيس الأكاديمية الجديدة.

وتعليقاً على إطلاق الأكاديمية الجديدة، قال راني رعد، الرئيس التنفيذي لـIMI: "منذ البداية، كانت لدينا رؤية واضحة لتحويل IMI إلى مؤسسة إعلامية عالمية رائدة تلتزم بتمكين الأشخاص وإثراء الحياة من خلال تقديم منتجات إعلامية متطورة ومحتوى مبتكر وتجارب مستخدمين متميزة، يتم تقديمها على يد أفضل الصحفيين والخبراء في هذا المجال".

وأضاف رعد: "نحن فخورون بالتقدم الملحوظ الذي أحرزناه نحو تحقيق هذا الهدف خلال العام الماضي، وندرك أن هذا التقدم يحمل معه مسؤولية كبيرة، تتمثل في تطوير الجيل الجديد من المواهب الإعلامية في المنطقة والمساهمة في نمو هذا القطاع الحيوي الذي نسعى لقيادته. إن تأسيس أكاديمية IMI سيعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات التعليم والتطوير المهني المستمرين في هذا القطاع سريع التطور".