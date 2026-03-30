مستقبل مصر: تأمين السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي يكفي لاستقرار الأسواق

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مارس 2026 03:00 صباحاً - محمد أحمد_ أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يواصل—بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي—أداء دوره الحيوي في تأمين السلع الأساسية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن توافر السلع الأساسية يتم بكميات كافية وبصورة منتظمة عبر شبكة منافذ الجهاز «سوبر توفير»، والتي يبلغ عددها 1427 منفذًا، مع وجود مخزون استراتيجي آمن، حيث يصل مخزون السلع الاستراتيجية إلى عدة أشهر، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة تصل إلى 3 أشهر، فيما يغطي مخزون الزيوت نحو 6 أشهر، بما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وفي سياق متصل، أكد الغنام استمرار جهود الجهاز في ترشيد استهلاك الطاقة داخل مختلف شركاته ومرافقه وقطاعاته، خاصة في أعمال الإضاءة، إلى جانب تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات التي تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية

