ترامب يهدد إيران بتفجير محطات الكهرباء والمياه وآبار النفط حال عدم التوصل لاتفاق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 05:32 مساءً - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فى حال عدم توصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز، فإنها ستنهي تدخلها العسكري في المنطقة بتفجير محطات توليد الكهرباء وآبار النفط في البلاد وتدميرها بالكامل.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تجري محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران. لقد أُحرز تقدم كبير، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريبًا لأي سبب من الأسباب، وهو أمر مرجح، وإذا لم يُفتح مضيق هرمز فورًا، فسننهي وجودنا في إيران بتفجير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!)، التي لم نقم بتدميرها عمدًا حتى الآن".

يأتي هذا بعد أن أثار ترامب احتمال مصادرة الولايات المتحدة للنفط الإيراني في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الليلة الماضية.

وقال ترامب إنه "يفضل الاستيلاء على النفط"، في الوقت الذي يدرس فيه إمكانية السيطرة على جزيرة خرج، مركز تصدير الوقود الإيراني الرئيسي.