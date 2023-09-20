انت الان تتابع خبر الحلقة الممنوعة من العرض في برنامج احمر بالخط العريض... شاب يفقد حياءة ويقوم بممارسة هذا الشي دون حياء جعل المذيع يغادر الاستوديو!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتناول هذه الحلقة من البرنامج القضايا الغريبة والأحداث الفريدة في الوطن العربي. يقوم الإعلامي السوري مالك مكتبي بدعوة ضيوف من دول مختلفة في الشرق الأوسط لمناقشة قضية جديدة في كل حلقة.

يهتم الجمهور بمتابعة تلك الأحداث وما يحدث لهؤلاء الأشخاص الغريبين. في إحدى الحلقات، استضاف مكتبي ضيفًا من الجنسية اللبنانية، الذي يستعبد زوجته ويمنعها من امتلاك هاتف.

يعتبرها جارية في المنزل ويرفض أن تتحدث أو تمتلك هاتفًا، مؤكدًا أن أغلب حالات الطلاق في لبنان تحدث بسبب الهاتف. ولذا، يرفض أن يمنح زوجته هاتفًا بأي حال من الأحوال. وتثير هذه القضية استياء الكثيرين وتثير الجدل في المجتمع اللبناني.

فالزوجة تعيش في ظروف قاسية وتعاني من العزلة والانعزال عن العالم الخارجي. وتعتبر تلك الحالة انتهاكًا لحقوق المرأة وتعكس ظاهرة الاستبداد والتمييز ضد المرأة في المجتمع اللبناني.

تتساءل الكثير من النساء عن سبب تحمل الزوجة لتلك الحالة وعدم الانفصال عن زوجها. وتشير البعض إلى أن الزوجة قد تكون تعاني من ضعف الثقة بالنفس أو تخشى عواقب الانفصال، بالإضافة إلى تأثرها بالقيم والتقاليد الاجتماعية التي تعزز دور المرأة الخاضعة في المجتمع.

من المهم أن نشير إلى أن هذه الحالة ليست فريدة من نوعها في المجتمع اللبناني. فهناك حالات أخرى للنساء اللواتي يعانين من الاستعباد والتمييز في حياتهن الزوجية. تعمل العديد من المنظمات النسائية والحقوقية على مكافحة هذه الظاهرة وتوعية المجتمع بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

يجب أن نقوم بتغيير هذه الأفكار التقليدية والموروثة وتعزيز دور المرأة كعضو متكامل في المجتمع. يجب أن نوفر الحماية والدعم للنساء اللواتي يعانين من الاستعباد والتمييز في حياتهن الزوجية. يجب أن يكون للمرأة الحق في التحكم في حياتها واختيار ما يناسبها ويجعلها سعيدة ومستقلة.