انت الان تتابع خبر ليلة زفاف عروس مصرية تنتهي بجريمة مرعبة.. فستانها الأبيض تلطخ بالدماء وما قام به ابن جيرانهم معها يشيب له الولدان.. يافرحة ماتمت!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قبل دقائق قليلة من انتهاء حفل زفاف في منطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور في الجيزة، وقعت جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شقيق العريس. وقد حدثت المأساة بعد مشادة كلامية بين شقيق العريس وأحد الجيران بسبب خناقة بين الأطفال. قام المتهم بالتربص وتدبير قتل الضحية في يوم حفل زفاف شقيقه. وقد قام بطعنه في الظهر والصدر عدة طعنات، مما أدى إلى وفاته فوراً. وشعر الحضور بحالة من الهلع والخوف بسبب مشاهدة هذا المنظر المروع. قال كريم حسن، ابن عم القتيل، في حديثه لصحيفة المصري اليوم: "كانت جوازة سعيدة تنتهي بجريمة قتل رهيبة. فقد قتل شاب في مقتبل العمر، وهو ابن عمي خالد دبش البالغ من العمر 34 عامًا، عامل في شركة خاصة، على يد جاره إسماعيل البالغ من العمر 26 عامًا". وأكد أنه في البداية حدثت مشادة كلامية بينهما أثناء نقل أثاث العروسة، وتم التوصل إلى صلح بينهما. ولكن المتهم قرر الانتقام والانتظار لحفل زفاف شقيقه ليقوم بقتله. وأضاف "حسن": "كانت المشادة الكلامية قد حدثت قبل أسبوع أثناء نقل الأثاث، ولم نكن نتوقع أن المتهم سيخطط ويتربص لقتل خالد في يوم زفاف شقيقه. قام بطعنه في الظهر والقلب عدة طعنات، مما تسبب في سيلان الدماء حوله. وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني في محاولة لإنقاذ حياته. تنتشر حوادث العنف والجرائم البشعة في مجتمعنا بشكل مقلق. يجب على السلطات أن تتخذ إجراءات صارمة للحد من هذا النوع من الجرائم وتوفير الأمان للمواطنين. علينا أن نعمل معًا كمجتمع لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز قيم السلام والتسامح والاحترام في جميع الأوقات.

خالد كان رجلاً طيب القلب، وكان يتمتع بالكثير من اللطف واللين في تعامله مع الآخرين. كنا نقول له دائمًا بأن طيبته ستجعل الناس يتطمعون فيه، ولكنه لم يتوقع أبدًا أن يتعرض لتهديد بالقتل بسبب خلاف بسيط بين الأطفال. على الرغم من حرصه على عدم الدخول في أي مشاكل، قام بمساعدة شقيقه في نقل عفش عروسه دون أن يثير أي جدل. وعندما حاول التواصل مع المتهم لحل المشكلة بشكل سلمي، رفض الأخير وأبلغه أنه لن يسمح له بالاستفادة على حسابه.

وأشار الضحية إلى أنه في يوم الزفاف، قام بحضور الحفل بصحبة شقيقه، ولم يتوقع أن يتم اصطياده من قبل المتهم وعصابته. حيث قاموا بسكب مادة "سيلفر" على وجهه وطعنه بغدر في الظهر والصدر عدة طعنات.

تلقت قوات الأمن بلاغًا يفيد بمقتل خالد م على يد العامل، الذي استخدم سلاحًا أبيضًا من نوع "كزلك"، في منطقة كفر طهرمس، بسبب خلافات نشبت بينهما بسبب نقل منقولات عروسة.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث عثروا على جثة الشاب ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء. وتبين أنه تعرض لجروح قاتلة في الظهر والبطن. تم اعتقال المتهم إسماعيل، البالغ من العمر 26 عامًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.