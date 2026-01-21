اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لهاني أبو ريدة وحسام حسن بحضور وزير الرياضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 04:23 مساءً - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقد مؤتمر صحفي غدًا الخميس، للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

موعد مؤتمر اتحاد الكرة

وأوضح الاتحاد أن المؤتمر الصحفي سيُعقد بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، في إطار حرص الاتحاد على إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على مستجدات المرحلة المقبلة الخاصة بالكرة المصرية والمنتخب الوطني.

من جانب آخر، أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، استمرار حسام حسن وجهازه الفني في تدريب منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكداً على أن هذا القرار تم اتخاذه ومجلس إدارته مستمر في دعم المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو ريدة، في تصريحات تليفزيونية: "قبل سفرنا إلى المغرب وأنا أبلغت حسام وإبراهيم حسن بكامل دعمنا للجهاز الفني ولا توجد أي أزمات، وبشكل عام أنا رأيت اجتهاد من الجهاز الفني وجميع اللاعبين من أجل بلدنا، وأشكر كل اللاعبين كان نفسهم يعملوا حاجة ونوصل النهائي لكن هي دي الكرة".