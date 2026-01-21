هشام ماجد يكشف موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "أشغال شقة" كشف الفنان هشام ماجد عن تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة بعد تحقيق الجزء الأول والثاني نجاحا كبيرا.وقال هش إقرأ المزيد

كشف الفنان هشام ماجد عن تقديم جزء ثالث من مسلسل "أشغال شقة" بعد تحقيق الجزء الأول والثاني نجاحا كبيرا.

وقال هشام ماجد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر: "إن شاء الله في "أشغال شقة" الجزء الثالث بس مش رمضان دا، لأن إحنا بعد ما خلصنا "أشغال شقة" الجزء التاني دخلنا صورنا فيلم أنا ومصطفى غريب وخالد دياب وانشغلنا في الفيلم وقت كبير فمكنش في وقت أن خالد وشيرين دياب يشتغلوا على المسلسل".

وتابع هشام ماجد: "حبينا نريح السنة دي الناس مننا شوية بحيث إن إحنا التوقعات بقت عالية أوي بعد الجزء التاني ومكناش عايزين نقصر مع الجزء التالت ونشتغل عليه كويس ونقدر نقدم حاجة عشان منخذلش الناس اللي مستنية المسلسل فقولنا نريح رمضان دا ونعمله رمضان اللي بعده".

وأكمل هشام ماجد: "أنا متحمس للمسلسل لأنه بقى حاجة في حياتنا منقدرش نستغنى عنها سواء في كواليسه أو لما يتعرض ونشوف رد فعل الجمهور وطريقة الشغل اللي بنشتغلها على المسلسل زي مسلسل "اللعبة" كواليسه بحس مقدرش استغنى عنها في حياتي".

وكان مسلسل "أشغال شقة" الجزء الثاني حصل على جائزة أفضل مسلسل مصري ضمن جوائز "جوي أووردز".

مسلسل "أشغال شقة" من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، وآخرين ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.