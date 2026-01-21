محمد الجالى: مصر تشارك فى صياغة الحلول والاستراتيجية الاقتصادية العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 04:23 مساءً - قال الكاتب الصحفى محمد الجالي، إن جدول أعمال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يتضمن لقاءات مع عدد كبير من قادة وزعماء العالم بمنتدى دافوس، مشيرا إلى أن المشاركة تأتى في توقيت شديد الأهمية نظرا للتحديات الجيوسياسية المعقدة والاقتصادية الكبيرة.

عرض رؤية مصر الاقتصادية وحلول للتحديات العالمية

أوضح الجالي في تصريحات لقناة اكسترا نيوز، أن مصر ليست مشاركة فقط، بل تشارك في صياغة الحلول والاستراتيجية الاقتصادية العالمية، بما يعكس نجاحاتها على الصعيد الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

لقاء مرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أشار إلى أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية ذكر قمة مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن الرسائل السياسية التي أرسلها ترامب قبل القمة كانت إيجابية لصالح مصر، خاصة فيما يتعلق بالسد الإثيوبي والعلاقات مع إثيوبيا، فضلا عن دور الإدارة الأمريكية في منع صراع كبير بين البلدين.

التقدير المتبادل بين الزعيمين

ذكر الجالي أن الرئيسين يكنان كامل الاحترام والتقدير لبعضهما، مشيرا إلى تقدير الإدارة الأمريكية للرئيس السيسي ودوره المحوري في قضايا السلام والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية ومؤتمر شرم الشيخ للسلام.