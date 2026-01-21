نعرض لكم الان تفاصيل خبر كوكاكولا العالمية تخطط لإنشاء مصنع جديد بالإسكندرية ورفع عدد موظفيها إلى 450 بحلول 2027 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 21 يناير 2026 04:59 مساءً - محمد أحمد _ التقي أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلاً من زوران بوجدانوفيتش الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا اتش بي سي، و مايكل جولتزمان، نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بالشركة، في إطار مشاركتهما في فعاليات النسخة السادسة والخمسين من قمة دافوس الاقتصادية العالمية بسويسرا

بحث اللقاء آفاق زيادة استثمارات الشركة بالسوق المصري، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع المستدام وسلاسل الإمداد المحلية.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية توفر بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، وسياسات مالية وتجارية متسقة تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية والمحافظة على تنافسية السوق المحلي، كما أشارا إلى أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يمكن للشركات العالمية من خلاله توسيع عملياتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزيران، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرا بدور الشركات متعددة الجنسيات كشركاء استراتيجيين في تطوير سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية مع التركيز على التوطين الصناعي واستثمار الموارد البشرية المؤهلة.

واستعرض اللقاء خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر، حيث تم افتتاح خط إنتاج جديد في مصنع الشركة، مع خطط لافتتاح مصنع آخر في الإسكندرية، كما أنشأت الشركة مركزًا رقميًا كبيرًا في القاهرة يوظف حاليًا 170 موظفًا ومن المتوقع أن يصل إلى 450 موظفًا بحلول عام 2027، لدعم عمليات الشركة في 27 دولة.

ومن جانبه، استعرض مايكل جولتزمان نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بشركة كوكاكولا العالمية رؤية الشركة تجاه السوق المصري، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا محوريًا لعمليات الشركة في المنطقة، في ضوء ما تمتلكه من بنية صناعية متطورة، وقدرات لوجستية قوية، وكوادر بشرية مؤهلة.

وأعرب نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بشركة كوكاكولا عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة الاستثمار في السوق المصري، ودعم خطط التوسع الصناعي المستدام، وتعزيز الشراكة طويلة الأجل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والنمو الأخضر.

