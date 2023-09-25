يتحدى إبر الانسولين بمائة مرة... شراب رهيب عجبيب يخفض السكر في الدم فوراً خلال 15 دقيقة ويقلل من تركيز الجلوكوز .. جربه ولن تندم ابداً

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الرياض - روايدا بن عباس - يمكن إدارة حالة مرضى السكري من خلال تعديلات بسيطة في النظام الغذائي. وثبت أن أحد العصائر التي تتميز بمجموعة واسعة من الصفات الصحية، يخفض مستويات الغلوكوز في الدم في إطار زمني قصير يصل إلى 15 دقيقة.

ويحتوي عصير الشمندر على مجموعة واسعة من الصفات الصحية، والمواد الكيميائية التي تحدث بشكل طبيعي والتي تعطيه لونه الأرجواني الغني - المعروف باسم betalains - وهي مضادات الأكسدة القوية.ولكن الصفات الصحية الرائعة للشمندر ترجع أساسا إلى محتواه الغني من النترات.

وتشارك هذه المركبات في العديد من عمليات التمثيل الغذائي الهامة التي قد تكون بمثابة حاجز ضد عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكري.

وحدد تحليل، نُشر في المجلة الطبية Metabolites في وقت سابق من هذا العام، أن النترات الموجودة في عصير الشمندر يمكن أن تخفض مستويات الغلوكوز في 15 دقيقة فقط.

ويستشهد التحليل بدراسة واحدة عام 2018، والتي نظرت في 10 متطوعين أصحاء تلقوا 270 مل من عصير وشهد تدخل عصير الشمندر "انخفاضا في مستويات الغلوكوز في الدم عند 15 و30 و90 و180 دقيقة" مقارنة بعينة التحكم.

وقال الباحثون إن النتائج أظهرت انخفاضا في المرحلة المبكرة وذروة الغلوكوز، بالإضافة إلى تأخير في الاستجابة لنسبة السكر في الد

أظهرت دراسة منفصلة في عام 2017 نتائج مشابهة بعد إعطاء المشاركين 300 غرام من الكربوهيدرات في وجبة تحتوي إما على 250 مل من عصير الشمندر أو 250 مل من الماء. وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الغلوكوز في الدم بعد ثلاث ساعات من تناول الوجبة في حالة الاختبار مقارنة بالمجموعة الضابط.

تعزز هذه النتائج سلسلة من الأبحاث التي تدعم فوائد الشمندر للأشخاص المصابين بداء السكري. يحتوي الشمندر على نترات تخزن في جذوره، تماماً مثل النباتات الأخرى مثل الكرفس والجرجير والفجل، والتي تحتوي أيضاً على كمية كبيرة من النترا.

تعتبر النترات عاملاً حيوياً رئيسياً في جذر الشمندر، حيث يمكن تحويلها إلى أكسيد النيتريك. يلعب أكسيد النيتريك دوراً حيوياً في تنظيم الأوعية الدموية واستقلاب الغلوكوز.

تمتص النترات من خلال جدار الأمعاء وتنقل إلى الدم. تفقد حوالي 60 إلى 75% من النترات هذه في الإفراز خلال 48 ساعة من الاستهلاك، ولكن الـ 25% المتبقية تبقى مركزة في اللعاب.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم البكتيريا الموجودة في الفم بتحويل النترات المتبقية إلى مزيد من النترا.

عند تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك، يزيد تدفق الدم إلى الأعضاء المختلفة.