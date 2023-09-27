انت الان تتابع خبر عاجل الان.. الفلكية الأردنية تعلن عن حادثة سماوية تحدث لأول مرة وقد تكون الأخطر على الاطلاق.؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يشهد سماء المملكة قريباً ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، وهي ظاهرة قمر الحصاد. يحدث هذا الظاهرة عندما يشرق القمر من الجهة الشمالية الشرقية مع غروب الشمس، ويختفي في الأفق الغربي قبل شروق الشمس. هذه الظاهرة تحدث عندما يكون القمر مكتملاً أو بدراً قريباً من الاعتدال الخريفي في 21 سبتمبر من كل عام. يكون القمر مرتفعاً في السماء وأكثر سطوعاً من القمر البدر في الشهور الأخرى. كما يشرق القمر مبكراً مقارنة بالشهور الأخرى. يتأخر شروق القمر بمعدل 50 دقيقة عن الليلة السابقة، ولكن في حالة قمر الحصاد يتأخر بمعدل 30 إلى 35 دقيقة في المناطق الواقعة على خط الاستواء. يشرق القمر أيضاً قبل غروب الشمس بدقائق.

في الماضي، استغل الفلاحون في أوروبا هذه الظاهرة الفلكية وسطوع القمر البدر للعمل في الليل تحت ضوء القمر. كانوا يحرثون الأرض ويزرعون البذور في الليل استعداداً للموسم الحالي وانتظار هطول الأمطار. ولهذا السبب، أطلق الفلكيون على هذه الليلة اسم قمر الحصاد.