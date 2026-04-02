قرار جمهورى بتعيين السفير علاء يوسف رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 01:27 مساءً - أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 161 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات من التالية أسماؤهم وذلك للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالى ، وهم :
السفير علاء الدين زكريا يوسف - رئيسًا .
الأستاذة الدكتورة هويدا سيد على محمد مصطفى - نائبًا للرئيس .
الدكتور محمد فايز فرحات - عضوًا.
نيفين محمد كامل عمر - عضوًا .
محمد عبد الحميد محمد فهمى - عضوًا .
عبد المعطى أبو زيد عبد المعطى - عضوًا .
علاء الدين كمال محمد ثابت - عضوًا .
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.