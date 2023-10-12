انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة بشأن القبض على المذيع الشهير "توفيق عكاشة".. وحبسه بالسجن لن تصدق ماذا حدث...تفاصيل ناري والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قررت محكمة الأسرة في مدينة نصر تحديد جلسة في 19 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة ضد الإعلامي توفيق عكاشة من طليقته رضا الكرادوي بسبب عدم سداد متجمد نفقة وأجر خادمة بقيمة تقرب من 500 ألف جنيه.

تعد هذه الدعوى السادسة التي تقام ضد الإعلامي توفيق عكاشة بسبب رفضه سداد متجمد نفقة لابنه الصغير يوسف. سابقًا، أصدرت محكمة مدينة نصر حكمًا بحبس الإعلامي توفيق عكاشة لمدة 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده بسبب عدم سداد متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.

كما صدر حكم غيابي في الدعوى رقم 15673 "جنح مدينة نصر" لعقوبة الحبس لمدة 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده من طليقته بسبب عدم سداد متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.

تم القبض على عكاشة سابقًا في مطار القاهرة وتم تحويله للتحقيقات، وتقرر إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.