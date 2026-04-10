نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول: خطة استكشافية تستهدف حفر 101 بئر خلال 2026 باستثمارات 1.3 مليار دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 10 أبريل 2026 12:13 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم وضع خطة استكشافية طموحة للعام الجاري لتعزيز أنشطة البحث والتنقيب عن البترول والغاز، من خلال تشجيع الشركاء في إطار نظم الاتفاقيات والحوافز الاستثمارية على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، أن الخطة تتضمن تنفيذ نحو 101 بئر استكشافي خلال عام 2026، باستثمارات متوقعة تصل إلى حوالي 1.3 مليار دولار، في إطار التوسع في عمليات الاستكشاف وزيادة فرص اكتشاف موارد جديدة تدعم الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن البرنامج يشمل تنفيذ عدد من الآبار الاستكشافية في مناطق مختلفة، من بينها 14 بئرًا في منطقة البحر المتوسط، بما يعكس التوسع في أعمال البحث في المناطق الواعدة.

