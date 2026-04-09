بن رمضان يقترب من التواجد في تشكيل الأهلي الأساسي أمام سموحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 09:34 مساءً - يخطط ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي لإجراء تعديل على خط وسط الفريق الأحمر في مباراته أمام سموحة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري، وعودة التونسي محمد علي بن رمضان للمشاركة الأساسية في تلك المباراة.

ويرغب توروب في الدفع بالثلاثي مروان عطية وإمام عاشور وبن رمضان في قيادة وسط الأهلي أمام سموحة مع إحالة إليو ديانج لدكة البدلاء، بسبب غياب تركيز اللاعب المالي منذ التوقيع لنادي فالنسيا الإسباني وتسببه في هدف سيراميكا الذي سكن شباك فريقه في المباراة الماضية أمام سيراميكا.

ويأتي تفكير توروب في اللعب بالتونسي بن رمضان بدلا من ديانج لسبب آخر وهو زيادة الفاعلية الهجومية والاكتفاء بلاعب واحد في مركز الوسط المدافع وهو مروان عطية، لتحسين الأداء الهجومي للمارد الأحمر.

مصطفى شوبير مستمر في حراسة مرمى الأهلي أمام سموحة بعد طرد الشناوي

تأكد استمرار مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في حراسة العرين الأحمر في مباراته القادمة أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، بعد طرد محمد الشناوي عقب نهاية مباراة سيراميكا أمس الثلاثاء.

حرس مصطفى شوبير مرمى الأهلي في مباراة سيراميكا، في الوقت الذي كان يحدث فيه تدوير في مركز حراسة المرمى بينه وبين محمد الشناوي، ولكن بعد تلقي الشناوي للطرد تأكد غيابه عن مباراة سموحة على أقل تقدير.