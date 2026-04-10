وزير الخارجية العراقي يشيد بالدور المصري المحوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 12:38 صباحاً - أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الدور المصري يمثل ركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالجهود "الجبارة" التي تبذلها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية والإقليمية، ولاسيما بين الجانبين الإيراني والأمريكي، في ظل واحدة من أخطر المراحل التاريخية والسياسية التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير العراقي مع نظيره الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم، على هامش زيارة الأخير للعاصمة العراقية بغداد، وهي الزيارة التي وصفها حسين بـ "الهامة والتاريخية"، لكون الوزير المصري أول زائر رسمي يصل إلى العراق فور فتح أجوائه الجوية التي أُغلقت بسبب التوترات العسكرية الأخيرة.

مصر وسيطاً موثوقاً بين واشنطن وطهران

وأثنى وزير الخارجية العراقي على التنسيق المستمر والمثمر مع مصر، مشيراً إلى أن الدبلوماسية المصرية لعبت دوراً بارزاً في الوصول إلى تفاهمات أولية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما مهد الطريق لتحديد موعد للاجتماع المرتقب في العاصمة الباكستانية "إسلام آباد".

وأوضح أن القاهرة وبغداد وإسلام آباد في تواصل دائم لتبادل وجهات النظر حول كل مرحلة من مراحل التفاوض لضمان الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم.

موقف مصري حازم تجاه أمن الخليج ولبنان

وفي سياق متصل، شدد فؤاد حسين على تطابق الرؤى المصرية والعراقية في إدانة العدوان على دول المنطقة، مؤكداً أن مصر كانت في طليعة الدول التي أدانت الحرب والاعتداءات التي طالت العراق والأردن ودول الخليج العربي.

كما تناول المؤتمر الأوضاع المأساوية في لبنان، حيث أكد الوزيران على إدانتهما الشديدة للهجمات المستمرة على الشعب اللبناني، محذرين من توسع دائرة الصراع بما يهدد الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل.

علاقات استراتيجية متطورة

واختتم الوزير العراقي حديثه بالتأكيد على أن العلاقات المصرية العراقية تشهد تطوراً واسعاً على كافة الأصعدة، مدفوعة بإرادة سياسية قوية من البلدين لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة، معتبراً زيارة الدكتور بدر عبد العاطي دليلاً جديداً على عمق هذه الشراكة الاستراتيجية.