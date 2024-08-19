انت الأن تتابع خبر خسّت 13 كيلو في 13 يوماً .. ياسمين عبدالعزيز تكشف عن طعام بسيط مفعولة جهنمي متوفر في كل مطبخ يسد الشهية وينقص الوزن.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة المصرية ياسمين غبد العزيز مؤخراً، عن حل سحري مدهش لإنقاص الوزن خلال أيام فقط وقالت إنها استخدمت سلطة خل التفاح وتمكنت من فقدان وزنها الزائد خلال 13 يوماً .

وأشارت إلى أنها تأكل طبق من السلطة قبل أي وجبة رئيسية، وتعتمد بشكل أساسي على الخضروات في جميع وجباتها.حيث أن الخضار غنية بالألياف وتساعد على تقليل الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام

وأوضحت أنها حذفت السكريات والكربوهيدرات نهائيا من نظامها الغذائي.واستبدلتها بالتفاح الاخضر كنوع من السناك وكبديل للسكريات المصنعة وكانت تكثر من شرب الشاي الأخضر لما له من فوائد على الصحة ويساهم بشكل كبير في إنقاص الوزن.وتشير الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن خل التفاح يحتوى على بعض الخصائص الطبيعية الحارقة والمحبطة للدهون وخاصة المتواجدة فى البطن والأرداف، ويعتبر من أهم الوصفات التى ينصح دائما بتناولها للقضاء على الوزن الزائد.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن تناول خل التفاح علاج قوى يخلصك من السمنة ويمتعك بالرشاقة، ولكن يجب أن يؤخذ بطريقة معينة حتى نتجنب حدوث مضاعفات فى المعدة.

وتنصح استشارى السمنة والنحافة د. آمال، بضرورة تناول خل التفاح عن طريق إضافة معلقة صغيرة منه على طبق السلاطة الخضراء، أو إضافة ملعقة صغيرة منه على كوب من الماء الدافئ بعد كل وجبة من الثلاث وجبات.