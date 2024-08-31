انت الأن تتابع خبر الاشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة الواحدة يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في دراسة حديثة، حذر الباحثون من أن قلة النوم قد تسبّب مشاكل صحية خطيرة، حيث توصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في الليلة الواحدة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تم تحليل بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وتتبع معلومات 247867 شخصاً بالغاً لأكثر من عقد. وتهدف الدراسة إلى فهم الارتباط بين مدة النوم ومرض السكري، وما إذا كان اتباع نظام غذائي صحي يقلل من آثار النوم القصير على خطر الإصابة بالمرض.

وتبينت النتائج أن النوم لأقل من ست ساعات في الليلة يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين ينامون لخمس ساعات يومياً يواجهون زيادة في خطر الإصابة بالمرض بنسبة 16%، بينما يزداد هذا الخطر بنسبة 41% للذين ينامون لثلاث إلى أربع ساعات.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن النوم لسبع إلى ثماني ساعات في الليلة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. ويرى المؤلفون أن ممارسة التمارين الرياضية خلال النهار قد تعوض بعض الآثار السلبية المحتملة للنوم القصير على صحة الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسكري.