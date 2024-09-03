انت الأن تتابع خبر طرق نجهلها في الحفاظ على نضارت وصحة البشرة وحمايتها من الشيخوخة.. تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدّمت أخصائية التجميل الروسية، ناتاليا نيكولايفنا بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على صحة البشرة وتحميها من الشيخوخة.

وقالت الخبيرة:

"الحفاظ على بكتيريا الجلد الطبيعة يعتبر أحد أهم العوامل التي تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة وإبطاء الشيخوخة، وهذا الأمر يمنحنا شعورا جيدا بشكل عام".

وأضافت: