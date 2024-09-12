انت الأن تتابع خبر خلطات سحرية وسريعة المفعول لتبييض المناطق الحساسة في الجسم.. جربيها الأن ولن تندمي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قد تحتاج بشرة جسمكِ إلى خلطات تبييض طبيعية سريعة المفعول، نظراً لوجود لون داكن في المناطق الحساسة والتي يصعب استخدام أي مكونات تجارية أو كريمات مصنعة لها، وغالباً ما تعاني معظم السيدات من التصبغات في هذه الأماكن.
خلطة السكر والخميرة:
بهذه المكونات البسيطة والمتوفرة في المنزل، وهي رخيصة الثمن وطبيعية يمكنكِ عمل تفتيح سريع لبشرة جسمكِ، يعمل السكر على إزالة الخلايا الميتة وتجديد البشرة، إلى جانب الخميرة الممتازة لتبييض البشرة، اتبعي الخطوات التالية للحصول على أفضل نتائج:
- ضعي في وعاء نصف كأس من السكر الأبيض الخشن، وملعقتين كبيرتين من الخميرة، بالإضافة إلى عصير الليمون.
- اخلطي جميع المكونات جيداً ومن ثم أضيفي القليل من زيت الزيتون.
- بللي الجسم جيداً بالماء، ثم ضعي الخليط على الجسم بطريقة التدليك.
- اتركي الخليط حوالي خمس عشرة دقيقة، ثم نغسله بالماء الفاتر.
- وللحصول على نتيجة سريعة نكرر الخلطة يومياً لمدة أسبوع.
خلطة الأناناس وحليب جوز الهند:
هذه المكونات ممتازة في تبيض البشرة ومنحها نعومة وإشراق ونضارة:
- اخلطي كمية متساوية من حليب جوز الهند مع عصير الأناناس الطازج.
- قومي بتدليك الجسم جيداً بالمزيج بشكل كامل، مع تركه لمدّة عشر دقائق، ومن ثم اغسلي الجسم بالماء الفاتر.
- والآن سنتحدث عن خلطة كريمات تبييض سريعة المفعول للجسم، إلا أننا ننصحكِ في حال اخترتِ تجربة أي من هذه الخلطات أن تقومي بعمل اختبار لها على منطقة صغيرة من بشرتكِ قبل تطبيقها بالكامل.
- خلطة كريم بيانثين وكريم الأكرتين:
- امزجي مقدار ربع ملعقة من كل كريم.
- امزجي الخليط جيداً ثم طبقيه على البشرة لمدة 10 دقائق.
- اغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر.
- خلطة كريمات اليكاسال والريتن أي وبينا ثنين وأفالون والدوكين:
- قومي بخلط الكريمات مع بعضها جيداً.
- اتركي الخليط في الثلاجة من الليل حتى الصباح.
- طبقي الخليط على البشرة واتركيه قليلاً ثم اشطفي الجسم جيداً.