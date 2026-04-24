موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 07:44 مساءً - تتجه الأنظار إلى ملعب ويمبلي الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يسعى مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر لوقف مفاجآت ساوثهامبتون.

مانشستر سيتي يخشى مفاجآت ساوثهامبتون

يدخل مانشستر سيتي اللقاء بطموح واضح لمواصلة الزحف نحو الألقاب، في موسم يسعى خلاله لتحقيق ثلاثية محلية، بعدما تُوّج بكأس الرابطة على حساب أرسنال، بينما يخوض فريق المدرب بيب جوارديولا نصف النهائي للموسم الثامن على التوالي، مدعوماً بسلسلة نتائج قوية، أبرزها استعادة صدارة الدوري الإنجليزي عقب الفوز على بيرنلي.

ويقدم مانشستر سيتي مستويات هجومية لافتة في البطولة هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفاً مقابل هدفين فقط في أربع مباريات، من بينها انتصارات مقنعة أمام نيوكاسل يونايتد وليفربول، ما يعكس جاهزيته الكاملة لمواصلة المشوار نحو اللقب.

في المقابل، يواصل ساوثهامبتون كتابة قصته الاستثنائية، رغم كونه أحد فرق الدرجة الأولى (التشامبيونشيب)، بعدما نجح في إقصاء أكثر من فريق من الدوري الممتاز، أبرزهم أرسنال، ليبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021، بالتزامن مع احتفاله بمرور 50 عاماً على تتويجه التاريخي باللقب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون يوم السبت، الموافق 25 أبريل 2026، على أرضية ملعب ويمبلي التاريخي في العاصمة البريطانية لندن، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 07:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مما يتيح فرصة مثالية للمشاهدين لمتابعة اللقاء في سهرة كروية ممتعة تجمع بين القوة والندية.

تنفرد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بحقوق البث الحصري لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد حددت الشبكة قناة beIN Sports HD 4 لتكون الناقل الرسمي لهذه المواجهة الكبرى، مع توفير تغطية شاملة تشمل استوديو تحليلياً يضم نخبة من كبار المحللين الرياضيين للوقوف على كافة التفاصيل الفنية قبل وبعد اللقاء.