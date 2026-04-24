المتحدث العسكري يعلن مواعيد عرض حلقات «حكاية بطل»

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 أبريل 2026 08:41 مساءً - نشر العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مواعيد عرض حلقات الأسبوع القادم من سلسلة الأفلام الوثائقية «حكاية بطل»، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 44 لعيد تحرير سيناء، وتسليط الضوء على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة.

ومن المقرر عرض الحلقات في تمام الساعة السابعة مساءً وفق البرنامج التالي:

السبت 25 أبريل 2026: فيلم «الرشاش» — يتناول السيرة البطولية للرتيب عمرو أسامة عليوة.

الاثنين 27 أبريل 2026: فيلم «الصقر»، يستعرض قصة النقيب محمد ياسر هوتش.

الأربعاء 29 أبريل 2026: فيلم «بوابة الجنة»، يسلط الضوء على مسيرة العقيد أركان حرب عاصم محمد عصام الدين.

وتأتي هذه الحلقات ضمن سلسلة «حكاية بطل» التي تهدف إلى توثيق بطولات أبناء القوات المسلحة وإبراز النماذج المضيئة في التضحية والفداء، بما يعزز قيم الانتماء والولاء للوطن.



