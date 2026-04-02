القاهرة الإخبارية : حزب الله يستهدف قوة تابعة لجيش الاحتلال فى بلدة القوزح جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 05:16 مساءً - وأوضح سنجاب خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أبرز هذه العمليات شملت استهداف قوة إسرائيلية متمركزة في بلدة القوزح بالقطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، إلى جانب عدة استهدافات لقوات الاحتلال المتقدمة في منطقة البياضة بالقطاع الغربي الذي يضم بلدات قضاء صور والشريط البحري للبنان، والقطاع الشرقي الذي يشمل بلدات قضاء مرجعيون.

وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت أكثر من 30 بلدة منذ بدء العملية البرية، إلا أن وتيرة التقدم البري تقلصت منذ صباح اليوم مقارنة بالأيام السابقة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الاستهدافات المستمرة التي ينفذها حزب الله من الجنوب اللبناني، إضافة إلى الظروف الجوية الماطرة التي تشهدها البلاد.