انت الأن تتابع خبر «وصفة سحرية بدون مجهود».. خلطة فعالة مكونة من القرنفل والليمون السر الذي تبحث عنه النساء..!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الوصفات الطبيعية هي البداية لكل الأدوية والاعلاجات التي تم اكتشافها واختراعها حيث أن الأعشاب والنباتات الطبيعية هي التي قد استخدمها الإنسان في البداية لعلاج الكثير من الأمراض ومن اهم المكونات التي دخلت في كل الوصفات العلاجية هما مكونان اساسيان وهما الليمون والقرنفل حيث أن فوائدهم الكثيرة والكبيرة وتعد خصائصهم العلاجية قوية للغاية خاصة الليمون فيتم استخدامه للوقاية من العديد من الأمراض و يساعد معه استخدام القرنفل لعلاج أمراض مثل ضيق التنفس وغيرها لذلك يجب معرفة كل هذا

فوائد مدهشة للليمون والقرنفل معا

مشروب القرنفل بالليمون من المشروبات الطبيعية المفيدة التي تعزز صحة الجسم بفضل مكوناته الغنية بالعناصر الغذائية و القرنفل يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات مما يساعد في تقوية المناعة وتحسين صحة الجهاز الهضمي و من ناحية أخرى الليمون غني بفيتامين C الذي يعزز دفاعات الجسم ضد الأمراض ويعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا فشرب مشر ب القرنفل بالليمون يساهم في تحسين صحة الجهاز التنفسي إذ يعمل على تخفيف التهابات الحلق وتقليل الاحتقان

طريقة عمل مشروب القرنفل بالليمون الصحي

المكونات:

ليمونة طازجة

4-5 أعواد قرنفل

2 كوب ماء

عسل أو سكر