انت الأن تتابع خبر مش هتروحي الجيم تاني نهائي.. «يوميًا» 3 أعمال منزلية تساعد في حرق دهون البطن وتخلصك من الوزن الزائد بسرعة مذهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المرأة تقوم بالكثير من الأعمال المنزلية يومياً وبرغم من أن هذه الأعمال روتينية إلا أن هناك بعض الأعمال التي يمكن استغلالها في تفتيت الدهون وحرق السعرات الحرارية وبرغم من أن هذه الأعمال ليست بديل لممارسة الرياضة بشكل مستمر إلا إنها تعد وسيلة قوية للتخلص من الدهون لأنها أعمال يومية روتينية مما يساعد على النقص في الوزن بشكل ملحوظ وسوف نقوم بعرض هذه المهام وذلك وفقا لموقع اجنبي يسمي “TimesOfIndia”

إستخدام المكنسة الكهربائية:

هذا النشاط هام للغاية لأنه عندما تقومين بدفع المكنسة الكهربائية و سحبها يؤدي ذلك الى حرق ما يقارب من 150 الى 300 سعر حراري في الساعة كما أن تنضيف الأرضيات بإستخدام المقشة يعد ايضا نشاط اساسي في اليوم كما أنه يعمل على تنشيط عضلات الأيدي الأساسية ويقوم بحرق ما يقارب من 250 الى 150 سعر حراري في الساعة.

تنضيف النوافذ والحمامات:

تنضيف الحمامات والنوافذ يحتاج الى الكثير من المرونة و تمدد العضلات وذلك يؤدي الى حرق السعرات الحرارية وذلك يتراوح ما بين 150 الى 250 سعر حراري في الساعة ويعد تنضيف الحمامات بالأخص تمرينا للجسم بالكامل.

إزالة الغبار وتنظيم المنزل: