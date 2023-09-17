اليمن : وزير الدفاع يصدر قرارات جديدة تعرف عليها..!؟

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر الفريق الركن، محسن الداعري، وزير الدفاع اليمني في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، قرارات عسكرية بتعيين قادة ألوية بمحافظة مأرب شرق صنعاء.

وقضت القرارات، بتعيين العميد الركن، يحيى الحسام، قائدًا للواء (107) مشاه في صافر بمحافظة مأرب، خلفًا للعميد الركن خالد ناصر يسلم.

كما قضت بتعيين، العميد ركن، خالد ناصر يسلم، قائدًا للواء (14) مدرع في محافظة مأرب، خلفًا للعميد الركن، علي عمار الجائفي .

وأمر وزير الدفاع اليمني، بتعيين العميد الركن خالد يحيى الحشيبري، رئيسًا لأركان اللواء 107، بالمحافظة نفسها .