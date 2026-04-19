الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 02:15 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد خوان كارلوس سالازار، سكرتير عام منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والسيد محمد رحمة المدير الاقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحّب بالسكرتير العام، معربًا عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة باعتبارها المرجعية الدولية المسؤولة عن تنظيم قطاع الطيران المدني عالميًا، وضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. كما أشاد سيادته بالتعاون القائم بين مصر والمنظمة، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، خاصة في ضوء استضافة القاهرة للمكتب الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء على حرص مصر على تطوير قطاع الطيران المدني، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ولدوره المحوري في دعم حركة التجارة والسياحة والاستثمار، وتعزيز الربط بين الأسواق والدول. وأكد السيد الرئيس، في هذا السياق، أن مصر تنفذ خطة متكاملة لتحديث منظومة الطيران المدني، تشمل تطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرات الفنية والبشرية، فضلًا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

من جانبه، أعرب السيد خوان كارلوس سالازار عن سعادته بلقاء السيد الرئيس، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في دعم وتطوير قطاع الطيران المدني على المستويين الدولي والإقليمي. كما أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الطيران المدني والمطارات المصرية مؤخرًا لاستيعاب عدد كبير من الرحلات الجوية الطارئة والمعاد جدولتها نتيجة إغلاق العديد من المجالات الجوية بسبب الحرب التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا أن مصر نجحت في التعامل مع هذه التحديات بكفاءة ومسؤولية، بما ضمن استمرار الحركة الجوية بصورة آمنة ومنظمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد كذلك التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون القائم بين مصر ومنظمة الإيكاو، حيث أوضح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أنه قد تم توقيع اتفاقية تجديد استضافة وزارة الطيران المدني لمقر المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، مستعرضًا أوجه التعاون الفني والتشغيلي بين الجانبين، ومؤكدًا عزم مصر على البناء على ما تحقق من إنجازات، ومواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يواكب حجم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني.