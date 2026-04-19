ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانياتوج ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بفوزه على أتلتيكو مدريد 4-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) يوم السبت في المباراة النهائية على ملعب "لا كارتوخا" في إشبيلية.

وتقدم سوسيداد مرتين في الوقت الاصلي عبر أندر بارينيتشيا الذي سجل أسرع هدف في تاريخ المباراة النهائية للمسابقة بعد 14 ثانية وقائده ميكل أويارزابال (45+1 من ركلة جزاء)، ورد أتلتيكو مدريد بواسطة النيجيري أديمولا لوكمان (18) والارجنتيني خوليان ألفاريز (83).

ولم تتغير النتيجة في التمديد واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لسوسيداد بعد تألق حارس مرماه أوناي ماريرو الذي تصدى للركلتين الاوليين للنرويجي ألكسندر سورلوث وألفاريز.