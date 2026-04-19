الأهلي يستقر على الاستغناء عن 3 لاعبين أجانب في الصيف.. تعرف عليهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 02:15 مساءً - استقر مسئولو النادي الأهلي على الاستغناء عن الثلاثي الأجنبي تحت السن المُقيّد بصفوف النادي إبراهيما كاظم وريندروف أدوم سارباه وصامويل أوبونج لعدم الحاجة إلى خدماتهم خلال المرحلة المقبلة.

ثلاثي أجنبي خارج الأهلي

ويرى مسئولو الأهلي، أن هذا الثلاثي غير مُفيد للفريق ولن يتم تصعيده للفريق الأول ومن الأجدر البحث عن لاعبين أجانب تحت السن أفضل منهم يستفيد منهم قطاع الناشئين والفريق الأول خلال السنوات المقبلة.

الأهلي يواصل الاستعداد لمباراة بيراميدز

من ناحية أخرى، يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز المرتقبة في بطولة الدوري التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

ويخوض الأهلي مباراة ودية مساء غداً الاثنين مع فريق زد بناء على رغبة الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لخوض مباراة بيراميدز الحاسمة في مشوار الفريق نحو التتويج بالدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز المقرر لها يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.