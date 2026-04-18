نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية سبل دعم العلاقات الثنائية

دبي - احمد فتحي في السبت 18 أبريل 2026 06:00 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع بياتة ماينل رايزينجر، وزيرة خارجية النمسا، اليوم السبت، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا تنفيذاً لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها في القاهرة في يونيو 2025.

وأكد وزير الخارجية في هذا السياق الحرص على تعزيز التعاون الثنائي فى المجالات المختلفة، خاصة فى المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات النمساوية بمصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أعرب عن التطلع لتكثيف التعاون المشترك في مجال تدريب وتنظيم العمالة، وتدشين برامج للتبادل الأكاديمى والثقافي، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن إمكانية العمل الثلاثي في إفريقيا للاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة بالعمل التنموي والاقتصادي في القارة.

واطلع الوزير عبد العاطى نظيرته النمساوية على الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى الجهود المكثفة التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن في المنطقة، ودعم مسار المفاوضات الأمريكية – الإيرانية.

كما استعرض محددات الموقف المصري إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، متناولا ثوابت الموقف المصري الداعمة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية سبل دعم العلاقات الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.