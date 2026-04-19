هاريس في هجوم جديد علي ترامب : انجر إلى حرب إيران بسبب نتنياهو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 02:15 مساءً - شنت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى السابق، هجوماً حاداً على الرئيس دونالد ترامب، وقالت إنه إنجر إلى صدام عسكري مع إيران بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفة الصراع الحالي بأنه حرب غير ضرورية تمضى على عكس إرادة الشعب الأمريكي.

وفى كلمة ألقتها هاريس خلال فعالية أمام تجمع النساء الديمقراطيات فى ميتشيجان، وجهت المرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 الهجوم الأكثر مباشرة على السياسة الخارجية للإدارة الحالية، جادلت هاريس بأن ترامب سمح للمصالح الخارجية بتوجيه الانخراط العسكري الأمريكي.