بدر عبدالعاطي يلتقي مع وزيرى خارجية الأردن ولوكسمبورج على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 02:15 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع كل من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والسيد "زافيير بيتل" وزير خارجية لوكسمبورج، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم تبادل الرؤى بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في المنطقة وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لمختلف أزمات المنطقة.