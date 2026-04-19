منذ قليل .. وصول المتهم فى قضية مقتل عروس المنوفية لجنايات شبين الكوم لبدء محاكمته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 02:15 مساءً - وصل منذ قليل المتهم في قضية مقتل عروس المنوفية، المقتولة على يد زوجها بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار هشام السعودى السطوحى رئيس الدائرة، وبعضوية كل من المستشار تامر كمال نجيب والمستشار مصطفى محمد المصرى والمستشار أحمد فؤاد، تمهيدا لبدء رابع الجلسات عقب تأجيلها فى الجلسة الثالثة لورود التقرير الطبى الخاص بالمتهم.

محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية