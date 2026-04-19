منذ قليل .. وصول المتهم فى قضية مقتل عروس المنوفية لجنايات شبين الكوم لبدء محاكمته

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 02:15 مساءً - وصل منذ قليل المتهم في قضية مقتل عروس المنوفية، المقتولة على يد زوجها بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار هشام السعودى السطوحى رئيس الدائرة، وبعضوية كل من المستشار تامر كمال نجيب والمستشار مصطفى محمد المصرى والمستشار أحمد فؤاد، تمهيدا لبدء رابع الجلسات عقب تأجيلها فى الجلسة الثالثة لورود التقرير الطبى الخاص بالمتهم.
محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية
ترجع تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد نبيل مسلم مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من قيام عاطل يقتل زوجتة عقب إعتدائه عليها بالضرب المبرح الذى أدى إلى الوفاة ، بالانتقال الفورى ، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.