السعودية .. اعدام عبدالله القحطاني "قصاصا" بعد قتله مقيم يمني طعنا في الصدر

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ الإعدام (القتل قصاصا) بحق مواطن يدعى عبدالله القحطاني بقضية قتل يمني بطعنة في صدره.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية ورد فيه: "أقدم عبدالله بن حسين بن حامد الرشادي القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل علوي علي صالح البرماني - يمني الجنسية - وذلك بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأضافت الوزارة: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن حسين بن حامد الرشادي القحطاني - سعودي الجنسية - يوم السبت بتاريخ 01 / 03 / 1445هـ الموافق 16 / 09 / 2023م بمنطقة عسير.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".