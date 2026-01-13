اطّلع على بالفيديو أهداف مباراة الهلال ضد النصر في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 12:29 صباحاً - حسم نادي الهلال ديربي الرياض لصالحه بعدما حقق فوزًا ثمينًا على غريمه النصر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدف كريستيانو رونالدو ضد الهلال

بادر النصر بالتسجيل عن طريق قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42، مستغلًا تمريرة عرضية متقنة من الفرنسي كينجسلي كومان، لينتهي الشوط الأول بتقدم العالمي، رغم استحواذه على الكرة بنسبة 55% وتألق حارس الهلال محمد الربيعي في التصدي لعدة فرص خطيرة.

هدف سالم الدوسري

وفي الشوط الثاني، عاد الهلال بقوة، حيث أدرك سالم الدوسري التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 57، بعد تعرض البرازيلي مالكوم للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل محمد سيماكان.

هدف كنو ضد النصر

ونجح محمد كنو في تسجيل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 81، بعد متابعة عرضية رائعة من روبن نيفيز.

هدف نيفيز ضد النصر

وقبل أن يختتم الأخير الثلاثية بنفسه من ركلة جزاء في الدقيقة 90، إثر عرقلة علي الحسن لسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، مواصلًا عروضه القوية هذا الموسم.