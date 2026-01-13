الجدول يشتعل.. ما هو ترتيب الدوري السعودي بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 12:29 صباحاً - عزز نادي الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على غريمه النصر بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وشهد ديربي الرياض تفوقًا واضحًا للهلال، الذي قلب تأخره إلى انتصار ثمين، حيث افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 42، قبل أن يعود الزعيم بقوة في الشوط الثاني.

وسجل سالم الدوسري هدف التعادل للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم أضاف محمد كنو الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما اختتم البرتغالي روبن نيفيز الثلاثية من علامة الجزاء في الدقيقة 90+2.

وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة، ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، موسعًا الفارق مع النصر صاحب المركز الثاني، الذي تجمد رصيده عند 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي