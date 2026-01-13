ملخص ونتيجة كلاسيكو الهلال والنصر اليوم.. كيف قلب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 12:29 صباحاً - في ليلة كروية مجنونة بساحة المملكة أرينا اليوم 12 يناير 2026 قلب الهلال الطاولة على رأس غريمه النصر بريمونتادا تاريخية انتهت بنتيجة (3-1).

والبداية كانت صفراء بقذيفة الدون رونالدو في الدقيقة 42، لكن نقطة التحول جاءت بطرد الحارس نواف العقيدي في الدقيقة 60، لتبدأ العاصفة الزرقاء.

إذ أنّ سالم الدوسري أطلق رصاصة التعادل في الدقيقة 57، قبل أن يعزز محمد كنو التقدم برأسية في الدقيقة 81، وفي اللحظات الأخيرة ختم روبن نيفيز الثلاثية بماركة مسجلة في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، أحكم الزعيم قبضته على عرش الصدارة، مؤكدًا أن كبرياءه لا ينكسر حتى في أصعب الظروف، تاركًا النصر يندب حظه بعد شوط أول كان يبدو فيه قريبًا من الحلم.