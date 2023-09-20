خبر صادم ..الجوزات تعلن شرط جديد ومُفاجئ لتجديد جوازات السفر !

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، إلزاميةَ تسجيل الخصائص الحيوية لإصدار أو تجديد جوازات السفر.

وعبر تويتر؛ قالت المديرية : إن "تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر لمن هم 10 سنوات فأعلى.

كشفت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية السفر المباشر من السعودية إلى إيران، خصوصا بعد إعلان استئناف العلاقات بين البلدين وفقا للاتفاق الموقع في بكين بتاريخ 10 مارس 2023.

وحول الاستفسار عن صدور الموافقة بالسفر من السعودية إلى إيران مباشرة، فقد أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية في بيان لها أنه في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في القنوات الرسمية لـ«الجوازات» بحسب صحيفة عكاظ .

يذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أكدت في وقت سابق أن قنواتها الرسمية لتلقي المعلومات والأخبار تتمثل في موقعها الإلكتروني www.gdp.gov.sa، والبريد الإلكتروني [email protected]، وحساب «الجوازات» AljawazatKSA@ في منصات «إنستغرام، سنابشات، تويتر، فيسبوك، يوتيوب»، وحساب خدمة العملاء في «تويتر» CareAljawazat