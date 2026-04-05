نقل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة للعناية المركزة كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة أن والده الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة يتواجد في العناية المركزة بأحد المستشف إقرأ المزيد

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة أن والده الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة يتواجد في العناية المركزة بأحد المستشفيات منذ أيام. وكتب أحمد أبو زهرة عبر حسابه بموقع Facebook: "يارب اشفيه وعافيه، تم نقل الوالد لغرفة العناية المركزة من تاني يوم العيد الصغير، ياريت ندعيله كلنا ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع ينور بيته وأسرته". ويعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ويمتلك مسيرة فنية حافلة بالأعمال المميزة التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور من أشهرها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

