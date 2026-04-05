طارق العريان يكشف تفاصيل جزء ثالث من "السلم والثعبان" كشف المخرج طارق العريان عن خططه للجزء الثالث من فيلم السلم والثعبان موضحا أنه سيكون مخصصا للمراهقين ويجمع إقرأ المزيد

كشف المخرج طارق العريان عن خططه للجزء الثالث من فيلم "السلم والثعبان"، موضحًا أنه سيكون مخصصًا للمراهقين ويجمع بين الكوميديا والرومانسية، مع التركيز على تقديم تجربة سينمائية متكاملة ومميزة، تحافظ على روح الجانر الأصلي وتواكب توقعات الجمهور الشبابي.
وأكد طارق العريان أن الجزء الثالث سيقدم قصة جديدة تختلف عن الجزأين السابقين، مع الحفاظ على أسلوب السلسلة المميز والجرأة في تناول المواضيع.
وأضاف أن التجربة تهدف لاستهداف المراهقين بشكل خاص، مع تقديم محتوى كوميدي ورومانسي يناسب هذه الشريحة العمرية.
وأشار العريان خلال لقائه مع شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، إلى أن الانتقادات التي تلقاها الجزء الثاني بسبب المحتوى الجريء كانت درسًا مهمًّا له، وأن الجزء الثالث سيستفيد من هذه التجربة لتقديم عمل أكثر توازنًا بين الرسالة الفنية ومتطلبات الجمهور.
